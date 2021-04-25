إعلامية شهيرة تنشر فيديو لـ فيفي عبده من داخل غرفة المستشفى

الأحد، 25-04-2021
11:11 ص
في أول ظهور
لها عقب الأزمة الصحية التي ألمت
بها والتي تسببت في دخولها إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية، نشرت الإعلامية بوسي
شلبي، فيديو من داخل غرفة الفنانة فيفي عبده
، تطمئن الجمهور عليها وتحتفل بعيد
ميلادها داخل المستشفى
.
وظهرت بوسي شلبي
،وهي تجلس بجوار فيفي عبده
على سريرها الخاص
من داخل غرفتها بالمستشفى
، معقلة:”عيد ميلاد حبيبتي الغالية فيفي خمسة امواه عليكي
يا أجمل فيفي في الدنيا ،عقبال مليون سنه بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقة الإيجابية
بتعتك ،عيد ميلاد سعيد يا قمر”.
و نشرت “بوسي”،مقطع فيديو قصير أظهر غرفة فيفي
عبده بالمستشفى
وعلقت قائلة:”ربنا يقومها بخير وسلامة ويشفيها ويعافيها يارب”.
وشاركت “فيفي عبده
” عبر حسابها الشخصي على”انستجرام”،
جمهورها صورة لقالب حلوى كبير، وعلّقت: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى
ولقيت المفاجأة
الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين بحبهم وبحبكم
أوي”.