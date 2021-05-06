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إعلامية شهيرة: الرسول جاءني في المنام وفعل معي هذا الأمر

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شيريهان خفاجة
Native
الخميس، 06-05-2021 09:24 ص المصريون

أثارت الإعلامية شيريهان خفاجة، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن رؤية جاءها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقالت شيريهان خفاجة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا أسعد واحدة في الدنيا النهاردة، أنا ملكت العالم كله النهاردة، أنا بكيت لربنا وقولت له محتاجة إيد تداوي جرحي، وربنا حقق لي أكبر حلم في حياتي”.
وأضافت : “أنا شفت رسول الله صلي الله عليه وسلم في المنام، وطبطب على راسي وقلي اطمني لا تخافي وبوست إيده الحلوة الطاهرة.. معقول أنا عمري ما هحزن تاني، ولا هشتكي، ولا هزهق من أي مسئولية ولا أي اختبار من ربنا.. أنا بحبك يا رب العالمين بحبك يا رب، بحبك يا رسول الله بحبك يا سيدنا محمد.. معقول هحتاج حد تاني من البشر يداويني!.. معقول في حد يساوي تراب سيدنا النبي، وحب الله عز وجل”.
ولاقت هذه التغريدة موجة واسعة من الانتقادات والشكوك في رؤية الرسول في منامها، المر الذي جعلها تُعلق على تلك الموجة، وقالت: “أنا مش هقول بعمل إيه على مدار عمري كله، لكن هقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، وإن من يستحق أن يكون مسلمًا هو من يملك قلبًا طاهرًا نظيفًا لا يحمل غير الحب، أما الشكل ده وراءه كثير من الخطايا، مش كل محجبة قلبها نظيف ولا كل من تزين بالدقن شيخ أخلصوا لرب العالمين”.
واختتمت تعليقها قائلة: “من أنتم حتى أكذب في رؤية رسول الله؟ من أنتم حتي أشيل ذنب؟ من أنتم حتي أخسر احترامي لنفسي لرضاكم فمن يعلق تعليق لا يليق بآداب واحترام سيدنا النبي هعمله حظر وهدعي عليه بأن الله يحرمه من جنة النعيم ورؤية رسول الله ووجه الله الكريم واقتص منه يوم القيامة يوم اللقاء العظيم”.



 

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