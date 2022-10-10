إعلامية سعودية: الرجالة بعد الـ 40 محتاجة مقويات جنسية لأن الآداء بيضعف (فيديو)

الإثنين، 10-10-2022
09:33 ص
ردت الإعلامية السعودية
أودي الزبن مذيعة برنامج سيدتي على الجدل الحاد
بشأن أزمة منتصف العمر
التي تناولها البرنامج.
وقالت أودي خلال مقطع فيديو، لما نقتصر أزمة منتصف العمر
عند المرأة بشكلها
فقط ، فنحن بعقلية فهد والشباب اللي واقفين معه نقتصرها في الأداء عند الرجل.
وأضافت، الصيدليات مليانة مقويات جنسية
، لو ما كانت موجودة ، كنا وجدنا
ثلاث أربع الرجال بعد سن ال 40 وما فوق جالسين في العيادات النفسية.
وكانت حلقة برنامج سيدتي المذاعة على قناة "روتانا خليجية" قبل
يومين، شهدت نقاشا ساخنا بين مذيعتي البرنامج أودي الزبن ورؤى ريان والمستشار
الأسري والباحث بعلم النفس فهد بن مسلم حول أزمة منتصف العمر
.
وقال فهد موجها حديثه ل " أودي الزبن" أول ما تأتي أزمة منتصف
العمر ستتألمين أنت والمذيعة الثانية، لأنك ستفقدين الكثير من جمالك أنت وياها،
ولن تستمرا في العمل الحالي. في إشارة إلى أن القناة ستنهي التعاقد معهما.
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