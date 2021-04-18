إصابة وزير الشباب والرياضة في حادث سير بعد انقلاب سيارته

الأحد، 18-04-2021
01:02 م
المصريون
تعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
، لحادث سير
أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة، في إطار تفقده لبعض المنشآت الرياضية بالمحافظة.
وأكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير بصحة جيدة وتعرض لحادث سير
أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بـ 6 أكتوبر لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.
فيما نقلت مواقع صحفية عن "فوزي" قوله إنه: "حدث تصادم من إحدى السيارات بسيارة الوزير، والدكتور أشرف صبحي تم نقله لمستشفى في مدينة السادس من أكتوبر، وجار متابعة حالته الصحية، والحمدلله هو بخير، مجرد كدمات بسيطة".