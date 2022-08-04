السبت 06 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الممرضة المتهمة بتصوير جثة نيرة أشرف تكشف مفاجأة عن سبب تصويرها

صدمة.. عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف أمام الجميع: خاينة

توفى وحيدًا داخل شقته منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جهاد عودة جثة هامدة

سيول وسقوط أعمدة الإنارة في شوارع السعودية

شاهد لحظة اغتيال الاحتلال تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد بغزة

بعد غياب 13 عامًا.. كاظم الساهر يعود لمصر

شقيقة نيرة أشرف: «كانت هتوب لله وتعقل في وقت معين»

تمساح يلتهم شابًا أثناء الصيد في بحيرة إندونيسية

القبض عبى 80 رجلًا اغتصبوا 8 فنانات في موقع التصوير

فاجعة لأسرة سعودية تعطلت سيارتهم على قضيب القطار

ADS
 

إصابة خطيرة لزوج كادت تقتل رجولته أثناء معاشرة زوجته بـ«قوة»

PCover
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 04-08-2022 02:04 م


تعرض رجل أندونيسي إلى إصابة بالغة في عضوه الذكري، بسبب معاشرة زوجةه بقوة، ما ادى إلى إصابته بتمزق.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة بريطانية، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا توجه إلى المستشفى، وأبلغ الأطباء أن عضوه قد انتفخ وتحول إلى اللون الأزرق، مشيرًا إلى أنه فور حدوث ذلك اختفى الانتصاب ، وبدأ الدم يتسرب من مجرى البول.

فيما أفاد الأطباء أن الرجل كان يعاني من ألم "شديد" وغير قادر على التبول. وقالوا إن عضوه أصبح يشبه "الباذنجان"، حيث يعتقدون أن الإصابة نجمت عن اصطدامه بعجان زوجةه، أو عظم العانة أثناء الممارسة الزوجية.

وأشار الأطباء، إلى أنه في غضون ساعتين من وصوله إلى المستشفى كان يخضع لعملية طارئة. واضطر الأطباء إلى إزالة الطبقات العليا من الجلد واللحم للوصول إلى الأنسجة التالفة تحتها، مما ساعد على اكتشاف أنه تعرض للتمزق في مجرى البول وأنسجة الانتصاب.

وأمضى خمسة أيام في المستشفى واحتاج إلى استخدام قسطرة قبل أن ينزعها الأطباء بعد 21 يومًا، حيث عنى من انحناء خفيف في القضيب و"لم تكن لديه شكاوى خطيرة".

 

إقرأ ايضا

فيديو-مسرب-لجثة-نيرة-أشرف-729x470

الممرضة المتهمة بتصوير جثة نيرة أشرف تكشف مفاجأة عن سبب تصويرها

medium_2021-11-13-611122905e

صدمة.. عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف أمام الجميع: خاينة

maxresdefault

توفى وحيدًا داخل شقته منذ 3 أيام.. تفاصيل العثور على جهاد عودة جثة هامدة

أخبار متعلقة

كيفية_دفن_الميت_في_الإسلام

جحود مصري في السعودية.. رفض دفن زوجته وأبلغ الشرطة عن أبنائه (تفاصيل صادمة)

images

علياء: زوجي عاجز جنسيًا واستعان بأمه لفض غشاء بكارتي

0RCJr

صدمة للقاضٍ.. يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة مع شقيقه ويصور فيديو جماعي لهم

download

رغم ضربه وتمزيق ملابسه.. انتقادات لرجل تشاجر مع آخرين ومعه زوجته وطفله بالسعودية

2016_9_14_13_12_7_895

الإعدام لزوجة قتلت زوجها ومارست الرذيلة بجوار جثته مع عشيقها

5201617154430826

يطلب من المحكمة تطليق زوجته: «بتعمل فيديوهات بالبيجامة عشان تطلع تريند»