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إصابة توفيق عكاشة بالاكتئاب بعد إعلان إفلاسه

2022_3_22_11_49_10_416
توفيق عكاشة
Native
Teads
الخميس، 24-03-2022 11:12 ص


قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه أصبح يعاني من الاكتئاب ولا يملك شيئًا يعيش منه الآن، معلنًا "إفلاسه".
وكتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: «عندى حالة من الاكتئاب شديدة لم تحدث من قبل فى حياتى وأسأل نفسي ما أنا فاعل غداً لاشيء أعيش وسط جهل لم أتخيل أنه موجود فى دنيتى وفلس لم أتوقعه فى حياتى ولم أتخيل أنى أصل إلى هذه الحالة من الفلس».
وكان نشر الإعلامي توفيق عكاشة -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- صورة لطقم ملاعق، تبدو أنها من مقتنيات منزله، ليعرضها للبيع.
وعلق توفيق عكاشة على الصورة قائلًا: «للبيع .. طقم معلقه وشوكه وسكينه كامل ألباكا المانى استنلستيل طلاء فضه كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائى .. السعر 20 الف جنيه للجديه فقط على الخاص ونقبل التفاوض».
 

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