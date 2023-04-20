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البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر في مصر

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البحوث الفلكية
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الخميس، 20-04-2023 11:49 ص


أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، موضحا أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.
وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكلية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة.

وأوضح أن الهلال الجديد يبقى في العواصم والمدن الإسلامية بعد غروب الشمس، ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 10 - 35 دقيقة، معقبًا: بذلك تكون غرة شهر  شوال 1444هـ فلكيًا يوم الجمعة 21 /4 /2023م عيد الفطر المبارك.

 

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