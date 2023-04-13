الخميس، 13-04-2023
12:18 م
صعّدت إثيوبيا
مجددًا من لهجتها بشأن الحديث عن سد النهضة
،
إذ اعتبرته "بات حقيقة راهنة"، في الوقت الذي أكدت رفضها أي مساعٍ لتدويل
القضية.
ونقلت الوكالة الإثيوبية عن وزير الدولة للشؤون الخارجية
ميسجانو أرغا، قوله إن موقف أديس أبابا ثابت بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية تحت
رعاية الاتحاد الأفريقي.
وزعم المسؤول الدبلوماسي الإثيوبي، أن "محاولة مصر
تسييس
مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف"، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مفوضية الاتحاد
الأفريقي موسى فقيه محمد.
كما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عن
الخارجية الإثيوبية قولها إن "سد النهضة
بات حقيقة ولن يلحق أي ضرر بالسودان ومصر
".
بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إنه "بما أن
نهرالنيل أفريقي، فإن الاتحاد يعتقد أن جدول الأعمال يجب أن يكون قاريًا"، مشددًا
على تقديم الاتحاد دعما مستمرا للمفاوضات التي ستجرى في إطار الاتحاد الأفريقي.
ولا تزال المفاوضات بين مصر
والسودان وإثيوبيا
متعثرة إلى
الآن، بعدما عُقدت آخر جلسة بين البلدان الثلاثة منتصف عام 2021 تحت رعاية الاتحاد
الأفريقي، دون أن تتوصل لاتفاق.
وعلى إثر ذلك، صعّدت القاهرة والخرطوم الأمر إلى مجلس الأمن،
الذي اعتمد بيانا في سبتمبر من العام 2021، حث فيه مصر
وإثيوبيا
والسودان على استئناف
المفاوضات، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف،
وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.