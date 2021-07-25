إثيوبيا تسحب معداتها من سد النهضة بشكل مفاجئ خوفًا من الكارثة (فيديو)
سد النهضة
Native
الأحد، 25-07-202111:58 ص
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات
الملء الثالنى لـ سد النهضة الإثيوبى.
وأكد أستاذ الموارد المائية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة
المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن إثيوبيا بدأت سحبمعداتها المستخدمة فى بناء السد خوفأ من الفيضان.
وتابع عباس شراقى قائلا:" الملء الثانى انتهى اجباريا وإثيوبياسحبت
معداتها من فوق سد النهضة بسبب الأمطار وتراكم المياه".
واوضح عباس شراقى أن السودان قامت بفتح بوابتين فى سد مروى، إثر تعرضها
لأمطار وفيضانات، لافتا إلى أن وزارة الرى المصرية استعدت جيدا لاستقبال هذه
المياه.