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إثيوبيا تسحب معداتها من سد النهضة بشكل مفاجئ خوفًا من الكارثة (فيديو)

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سد النهضة
Native
الأحد، 25-07-2021 11:58 ص

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات الملء الثالنى لـ سد النهضة الإثيوبى.
وأكد أستاذ الموارد المائية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن إثيوبيا بدأت سحب معداتها المستخدمة فى بناء السد خوفأ من الفيضان.
وتابع عباس شراقى قائلا:" الملء الثانى انتهى اجباريا وإثيوبيا سحبت معداتها من فوق سد النهضة بسبب الأمطار وتراكم المياه".
واوضح عباس شراقى أن السودان قامت بفتح بوابتين فى سد مروى، إثر تعرضها لأمطار وفيضانات، لافتا إلى أن وزارة الرى المصرية استعدت جيدا لاستقبال هذه المياه.
 

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