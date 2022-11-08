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إبعادهم حلال ساعات.. الكويت تلقي القبض على 15 مصريًا ارتكبوا جريمة صادمة

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الشرطة الكويتية
Native
Teads
الثلاثاء، 08-11-2022 10:09 ص


ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية 15 وافدًا مصريًا اعتدوا على مفتشي وزارة التجارة والصناعة أثناء مباشرة عملهم في منطقة الضجيج .

وقالت " مصادر" إن حادثة الاعتداء التي تعرض لها المفتشون جاءت أثناء قيامهم بحملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشارت المصادر إلى إن "الوافدين أعاقوا عمل المفتشين واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا بكسر الأجهزة اللوحية (الآيبادات) التي كانت برفقتهم والتي يستخدمونها لتسجيل المخالفات التجارية".
ولفتت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم إبعاد الوافدين المعتدين وعدم السماح لهم بدخول الكويت مرة أخرى، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة؛ بسبب ما ارتكبوه من اعتداء على موظفين حكوميين أثناء عملهم.
 

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