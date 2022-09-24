إبراهيم عيسى: رفع الآذان في الميكرفون إزعاج للسياحة (فيديو)

السبت، 24-09-2022
10:47 ص
قال الإعلامي إبراهيم عيسى ، أن ميكرفونات الآذان إزعاج للسياحة
ولابد من إيقاف رفع الآذان في المساجد.
وأشار خلال برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة "القاهرة
والناس"، إلى مشاكل السياحة
في مصر، قائلا: فيه جناح في فندق مينا هاوس في المقابل
له زاوية جامع، وميكرفون الجامع في قلب الجناح بالفندق، يعني أذان ودروس وخطب في قلب
الفندق.
وتابع: في حال انتقادك للوضع يقول البعض "اسكت هتسقط
الدين.. هتمنع الأذان
عشان السياحة
"، وأردف: "لأ.. أنتم تمنعوا الميكرفون
لأنه مش من الإسلام".
وأضاف: "هذا يعبِّر عن الفكر السلفي والسيولة السلفية..
وفي حالة الحديث عن ذلك يكون الرد أنت عايز تمنع الناس من الصلاة.. وهغلق أبواب الإسلام
لصالح السياحة
المنحرفة".
شاهد الفيديو بالضغط :