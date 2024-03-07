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أول ظهور لابن "ال باتشينو" من صديقته الكويتية

أول ظهور لابن "ال باتشينو" من صديقته الكويتية

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أرشيفية
الخميس، 07-03-2024 11:55 ص


ظهر ابن الفنان العالمي آل باتشينو من صديقته عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، لأول مرة في العلن بجلسة تصوير حصرية لـمجلة "فوغ" العربية.
وبدت نور على الغلاف، برفقة ابنها الذي ظهر للمرة الأولى في الإعلام، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الصغير، مشيدين بجمال ملامحه.
وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم "رومان الفلاح باتشينو"، في 6 يونيو.
وترددت شائعات عن انفصال الثنائي الشهير، بعد أن قدمت الكويتية وثائق إلى المحكمة تطلب فيها الحضانة الكاملة لرومان، لكن متحدثاً عن آل باتشينو نفى الانفصال، إلا أن المتحدث باسم النجم العالمي أكد في وقت سابق أن الزوجين لا يزالان معاً.



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