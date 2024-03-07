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ذهبت لعمل محضر ابتزاز.. فتزوجته داخل قسم الشرطة بعدما أفقدها عذريتها

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الخميس، 07-03-2024 11:47 ص


خوفا من أن تلقى مصير نيرة صلاح طالبة العريش قرر أب اللجوء الى الشرطة بمنطقة العجوزة بعدما اخبرته ابنته بتعرضها للابتزاز بصور فاضحة من زميلها. 
طالبة الثانوي توجهت إلى والديها محنية الرأس مترددة في إخبارهم بأزمتها حتى نطقت بكلمات بسيطة ما تعاني منه حيث قالت لوالديها إنها تتعرض للابتزاز والتهديد من زميلها بنشر صور فاضحة لها لإجبارها على قضاء سهرات حمراء معه. 
اصطحب الأب ابنته وتوجها لقسم شرطة العجوزة لتحرير محضر بتعرض ابنته للابتزاز والتهديد وأدلت الفتاة ببيانات الشاب وسلمت الشرطة الرسائل الواردة منه، وبالفعل تحركت قوة أمنية من القسم لتعود برفقة الشاب الذي فجر مفاجأة صادمة للجميع. وقال الشاب المضبوط أنه تربطه بالفتاة علاقة حب ونشأت بينهما علاقة غير شرعية افقدها خلالها عذريتها وكان يصور اللحظات الحميمية بينهما بكامل إرادتها "برضاها ومزاجها" وانه لم يجبرها على ممارسة الرذيلة. 
النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات لتتدخل أسرته في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتحرير عقد يلزم ابنهم بالزواج من الفتاة بعد بلغوها السن القانونية وتصالح الطرفين.

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