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أول ظهور إعلامي لزوجة حسن شاكوش.. ماذا قالت ردًا على اتهامات زوجها؟

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حسن شاكوش وزوجته
الثلاثاء، 16-05-2023 09:30 ص

حلت ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفة بمداخلة هاتفية ببرنامج "الوسط الفني" تقديم الإعلامي أحمد عبدالعزيز والذي يعرض على قناة "الحدث اليوم".

 

وتطرقت "ريم" في مداخلتها عن التصريحات التي أدلى بها مؤخراً زوجها السابق، إلى جانب أزمتها مع زوجها حسن شاكوش وعن مدى فهمها وإدراكها لما يحدث حولها وعن رأيها فيما حدث على الرغم من سنها الذي لا يتجاوز الـ28 عاماً.

 

وتحدثت "ريم" قائلة "أنا لحد دلوقتي مش عارفة أنا غلطت في ايه ممكن غلطت أني تخيلت أن ده عوض دي غلطتي الوحيدة ولسه حالتي النفسية مش أحسن حاجة ومش مركزة في أي حاجة غير أني أخرج من اللي أنا فيه وان شاء الله قريب الحقيقة هتبان عشان الناس مش مغيبة والناس فاهمة كويس مين دي ومين ده".

 

وعن سؤالها بتصريحات زوجها السابق إلى جانب أزمة زوجها الحالي حسن شاكوش قالت "أنا حالياً ماشية في الموضوعين قانوني ومش معتمدة خالص على الكلام".

 

كما طالب الإعلامي أحمد عبدالعزيز نصيحة منها للانسات المقبلات على الزواج وعلقت قائلة "أقول أيه ماتطمنش لأي حد؟ هقول ايه ماتطمنيش لحد انتي داخلة عليه بنية صافية وبتشكري ربنا قدام العالم كله أنا مش هعرف أنصح حد".

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