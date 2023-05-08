حسن شاكوش يكشف السبب الحقيقي لطرده زوجته من الشقة (فيديو)





كشف المطرب "حسن شاكوش " ، خلال بث مباشر بمواقع التواصل ، أسباب الخلاف بينه وبين زوجته "ريم طارق" التي اتهمته بطردها من مسكن الزوجية ، مؤكدا سيطرت الأعمال السحرية عليها.

أعمال سحر بوقف الحال

وقال حسن في الفيديو: كان بيتعمل لي أعمال سحر بوقف الحال .. وأن أٌصيب بالشلل ، وأعمال حتى انتحر وأموت نفسي ، لكن الحمد لله لأنني قريب من الله حفظني .

وتابع: الحمد لله أمي راضية عني هي وأخواتي وأهلي ، ويستحيل أن يكون الإنسان سيء وغبي مع عائلته ويحبوك .

وأكمل: ليه تبصولي في فرحتي ، مع أنك إذا دعيت لنا " ربنا يكرمهم ستكسب ثواب من الله ".

ومضى: مفيش حد عالم بظروفي كانت إيه ، فعندما كنت لاعب كرة قدم كنت أنام أسفل المدرجات ، وكنت اشرب مياه تٌسبب الإصابة بفشل كلوي ، لعدم قدرتي على شراء المياه المعدنية .

واختتم : في ناس فهمت كلامي في أحد البرامج غلط، فأي شاب يسمع أنني صرفت على فرحي 4 مليون جنيه ، لازم يصاب بالإحباط ، لكن أنا صرفت هذه الفلوس في فرش وشقة وفرح وفندق.

وكانت زوجة حسن شاكوش، قد حررت ضده محضر في قسم الشرطة واتهمته بطردها وسرقتها والاستيلاء على المنقولات.



