حسن شاكوش يكشف السبب الحقيقي لطرده زوجته من الشقة (فيديو)

كشف المطرب "حسن شاكوش " ، خلال بث مباشر بمواقع التواصل ، أسباب
الخلاف بينه وبين زوجته "ريم طارق" التي اتهمته بطردها من مسكن الزوجية
، مؤكدا سيطرت الأعمال السحرية عليها.
أعمال سحر بوقف الحال
وقال حسن في الفيديو: كان بيتعمل لي أعمال سحر بوقف الحال .. وأن أٌصيب
بالشلل ، وأعمال حتى انتحر وأموت نفسي ، لكن الحمد لله لأنني قريب من الله حفظني .
وتابع: الحمد لله أمي راضية عني هي وأخواتي وأهلي ، ويستحيل أن يكون
الإنسان سيء وغبي مع عائلته ويحبوك .
وأكمل: ليه تبصولي في فرحتي ، مع أنك إذا دعيت لنا " ربنا يكرمهم ستكسب ثواب من الله ".
ومضى: مفيش حد عالم بظروفي كانت إيه ، فعندما كنت لاعب كرة قدم كنت أنام
أسفل المدرجات ، وكنت اشرب مياه تٌسبب الإصابة بفشل كلوي ، لعدم قدرتي على شراء
المياه المعدنية .
واختتم : في ناس فهمت كلامي في أحد البرامج غلط، فأي شاب يسمع أنني صرفت
على فرحي 4 مليون جنيه ، لازم يصاب بالإحباط ، لكن أنا صرفت هذه الفلوس في فرش
وشقة وفرح وفندق.
وكانت زوجة حسن شاكوش، قد حررت ضده محضر في قسم الشرطة واتهمته بطردها
وسرقتها والاستيلاء على المنقولات.