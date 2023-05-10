"لم يسبق لها الزواج".. أزمة في وثيقة زواج حسن شاكوش





كشفت المستشارة هايدي الفضالي محامية ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تفاصيل مثيرة حول وثيقة زواجهما التي نشرت أمس، ومدون بها أنها لم يسبق لها الزواج من قبل.

وقالت: "إنهم قاموا باستخراج وثيقة زواج مميكنة"، مشيرة إلى أن ظهور تلك الوثيقة بتلك الحالة يعتبر تزويرا في أوراق رسمية ويعتبر جناية.

ولفتت إلى أنه سيتم اختصام المأذون الشرعي لسؤاله حول البيانات المدونة في تلك الوثيقة المسربة وكذلك حسن شاكوش للوقوف على حقيقتها.

وأضافت:" أنه سيتم مطالبة حسن شاكوش بحكم محكمة تمهيدي بتقديم وثيقة الزواج للاطلاع عليها ثم الطعن عليها بالتزوير، بسبب ما دون بها إنها سبق لها الزواج وتم تسليم المأذون الشرعي شهادة طلاقها والمستندات التي تثبت ذلك".