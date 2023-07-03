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الداخلية تحسم الجدل بشأن هوية مرتكب حادث مدينتي

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الداخلية
الإثنين، 03-07-2023 01:14 م

نفت وزارة الداخلية صحة منشورات متداولة على مواقع التواصل الإجتماعى، تزعم أن ضابط شرطة هو مرتكب حادث الدهس في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، الذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرين.

 

ولقيت صيدلانية مصرعها إثر حادث دهس داخل إحدى التجمعات السكنية في القاهرة الجديدة "مدينتي"، وزعم عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تورط ضابط شرطة في الحادث بعد مشادة كلامية بينه والمجني عليها، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عن زوج السيدة الراحلة بأن مرتكب الواقعة ضابط طبيب بالقوات المسلحة وقد سلم نفسه إلى قسم الشرطة وتم تسليمه إلى النيابة العسكرية.

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