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أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد الحادث

أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة
أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة
 
الأحد، 18-04-2021 05:24 م محمد فضل

تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.


وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفي بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة.
وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.


ومن جانبه أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا أن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.


ونشرت وسائل إعلام أول صور من السيارة التي كان يستقلها الوزير، وما لحق بها من أضرار جسيمة بعد انقلابها نتيجة انفجار الإطار الأمامي.

 

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