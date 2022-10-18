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أول تعليق من وفاء عامر على طلاق شقيقتها آيتن عامر

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آيتن عامر ومحمد عز
Native
Teads
الثلاثاء، 18-10-2022 09:25 ص
علقت الفنانة وفاء عامر، على انفصال آيتن عامر عن زوجها محمد عز العرب، وقالت :" محمد حبيبي و كنت رافضه الانفصال، ولكن كل شيء نصيب، وربنا يسعده، وهو شخص كويس".

وأضافت خلال حوار تلفزيوني ، أن آيتن عامر و محمد عز :" مش عايزين حد يدخل بينهم، و رفضت الحديث عن أشياء آخري بشأن هذا الموضوع".

كانت الفنانة آيتن عامر، أكدت أنها تقدر جمهورها، ومتابعيها، وتريد التواصل معهم بشكل مستمر، ولكن الأشياء الخاصة بها، وبحياتها الشخصية تغلق الباب على نفسها، ولا تريد أن يتدخل أحد فيها.

وأضافت الفنانة آيتن عامر، خلال حوار لها مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك أحد الأشخاص بعت لها رسالة، جاء فيها "بحبك جدًا وهتطلقى أمتي" وكشفت أنها ردت عليه: "لما تموت إن شاء الله".

ولفتت إلى أنها ترد على أى شخص يوجه لها سؤالا، معلقة: “مش بعرف أسكت لحد”.
 

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