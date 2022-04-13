أول تعليق من «مربوحة» على جدل مشهد «ليلة الدخلة» بزي التمريض

الأربعاء، 13-04-2022
10:57 ص
علقت الفنانة رحمة أحمد التي عرفت في شخصية "مربوحة
" بـ
مسلسل "الكبير أوي
6" لأول مرة على الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب
مشهدها التي ظهرت فيه بزي التمريض
في ليلة الدخلة
.
وأكدت رحمة أن المشهد كان فقط من أجل إضحاك المشاهدين، وقالت إنها تحترم
مهنة التمريض بشكل كبير، حيث قالت خلال حوارها مع برنامج "ستوديو 9090"،
على الراديو 9090: مشهد الممرضة في ليلة الزفاف كان واضح أنه مشهد كوميدي وللضحك
مش أكتر، ومهنة التمريض مهنة تحترم بشكل كبير".
وكانت قد أقامت الدكتورة كوثر محمود محمود بصفتها النقيب العام للتمريض ،
دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف عرض مسلسل
«الكبير أوي
» والمذاع عبر قناة «ON» لما اعتبرته
إساءة واضحة للممرضة المصرية.
وقالت كوثر في دعواها، إنه أثناء عرض المسلسلات الرمضانية لهذا العام، إذ
بإساءة جديدة من أحد المسلسلات المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية وتحديدًا
قناة «ONE» تسيء لفظًا
وفعلًا وتسقط عبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية في المسلسل المصري
«الكبير أوي
». ويظهر في إحدى الحلقات وأثناء زواجه، وهو المشهد الذي احتوى الإساءة
اللفظية والفعلية بالممرضة المصرية، ظهر بلیلة زفافه وزوجته أثناء تغيير ملابسهما،
كما أوضح المسلسل بأنها من المفترض أن تثير غرائزه ومن ضمن هذه الملابس هو لبس
الممرضة المصرية المعروف وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة
المصرية والتي هي من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيراتها من الممرضات
في أي بلد آخر.