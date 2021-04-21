أول تعليق من محمد هنيدي بعد عرض حلقته مع رامز جلال

الأربعاء، 21-04-2021
07:45 م
المصريون
علق الفنان محمد هنيدي
بعد عرض حلقته من برنامج "رامز
عقله طار" عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وكتب "الشجاعة
عادة".
وكان الفنان الكبير محمد هنيدي
، ضحية رامز جلال
وصل موقع
تنفيذ المقلب
، الذي تم استدراجه إليه بحجة تصوير برنامج ترفيهي قبل أن يكتشف المقلب
المرعب.
ووقع هنيدي، ضحية مقلب
رامز عقلة طار، الذي يقدمه الفنان
رامز جلال
، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.
وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه
يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال
، ويسقط من أعلى
في حمام سباحة بطريقة مرعبة.