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علاء عوض عن ابنة شقيقه: انصدمنا كلنا على جميع المستويات

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الإثنين، 15-07-2024 10:15 ص

 

حل الفنان علاء عوض ضيفا ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وعن ابنة شقيقة الفنانة جميلة عوض، وعن زواجها ودخولها مجال الفن.

وقال “عوض”، "جميلة صدمتنا على جميع المستويات، فهي بدأت مسيرتها الفنية بمسلسل تحت السيطرة، ولم تكن تتحدث من قبل عن دخولها مجال الفن".

وتابع “لم نقم بمساعدة جميلة إطلاقا خلال دخولها الفن، واعتمدت على نفسها ونجحت دون أي واسطة”.

يذكر أن فيلم “مستر كاراتيه” عرض منذ 30 عاما وقام ببطولته الفنان أحمد زكى ونهلة سلامة وعلاء عوض وإخراج محمد خان وإنتاج السبكى.

وقد ظهر فى الفيلم علاء عوض بشخصية “شنكل ابن شناكل” وهو البلطجى الذى يتعرض الى بطل العمل الا انه يتصدى له.

ولد علاء عوض فى 1960، شارك بالتمثيل في العديد من الأدوار المساعدة، منها أدواره في أفلام “حدوتة مصرية، الاحتياط واجب، حالة تلبس، مستر كاراتيه، المولد”، ويعد ابن الفنان الراحل محمد عوض.

قرر الفنان علاء عوض إعادة تقديم شخصية “شنكل ابن شناكل” التى قدمها فى فيلم “مستر كاراتية” مع الفنان أحمد زكى من خلال مسلسل بعنوان “الليلة الكبيرة”.

ويظهر علاء عوض فى شخصية “شنكل ابن شناكل” كضيف شرف فى بعض الحلقات من المسلسل الذى يقوم بتأليفه إسلام المدني ومحمد عباس وعاصم الأبيض وإخراج وسام المدنى.

يقوم ببطولة المسلسل هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم ومحمد طعيمة وعبد الرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومدحت تيخا وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد.

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