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أول تعليق من الأمر بالمعروف بشأن نشر مشهورة سناب معلومات مغلوطة عن الهيئة

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الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف
السبت، 13-05-2023 01:44 م نسمه عبد الوهاب
علقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات ومعلومات مغلوطة نشرتها صانعة محتوى حول تطبيق الهيئة قراراً يتضمن إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية، بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر ألف ريال ، مشيرة إلى عدم صحته.

وقالت الهيئة: "إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة؛ فإنه لا صحة لما تم تداوله".

ولفتت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر" إلى أنها تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.




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