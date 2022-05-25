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أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

عمرو واكد
عمرو واكد
Native
Teads
الأربعاء، 25-05-2022 02:40 م

قالت مديرة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة أمل عبد المنعم، إن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان عمرو واكد بسبب تصريحاته المهينة للمرأة.
وأضافت، خلال تصريح تلفزيوني، أن "المرأة المصرية يضرب بها المثل عالميا بالنضال من أجل الوطن وإخلاصها في بناء أسرة قوية متماسكة من أجل رفعة الوطن وتنميته".

وأوضحت أن المجلس تقدم ببلاغ النائب العام ضد تصريحات عمرو واكد، معقبة: أي حد يهين سيدات مصر لازم يعرف إنه مش في أمان.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تعمل على حماية المرأة وتمكينها عبر كل المؤسسات، دون أي نظر لاتجاهات سياسية أو دينية.
ونوهت بأن المجلس يرفض أي شكل من أشكال إهانة المرأة المصرية، وذلك تعقيبا على الإهانة التي وجهها الفنان عمرو واكد ضد السيدات المصريات.
 

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