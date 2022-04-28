هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟.. المفتي يحسم الأمر

الخميس، 28-04-2022
12:21 م
رد
مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، على سؤال حول " زي المرأة
في الصلاة،
وهل يجوز أن تصلي بالبنطلون؟ ".
وقال
المفتي
: «لا يوجد ملبس معين، ولا وصفة معينة لملابس المرأة
في الصلاة؛ بل إن أمر
اللباس على السعة والبراح في الأصل، إلا أن هناك ضوابط لذلك».
وتابع:
«علينا أن نأخذ كذلك المتفق مع ثقافتنا، فالزي الشرعي المطلوب من المرأة
المسلمة
في الصلاة وخارجها هو كل زي لا يصف مفاتن الجسد، ولا يشف عما تحته، ويستر الجسم
كله ما عدا الوجه والكفين".
وأضاف:
علينا أن نعيش في أريحية ونترك الناس وثقافتهم ما اتفق ذلك مع الضوابط الشرعية،
ولا مانع من الصلاة بالبنطلون
، ما توافرت فيه الضوابط المذكورة.