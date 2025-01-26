أنقذ مريض من الموت ثم سقط ميتًا.. تفاصيل وفاة طبيب القلب داخل المستشفى

توفي طبيب متخصص بأمراض القلب، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء أداء عمله بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وكان أخصائي جراحة القلب الدكتور أحمد ماهر منصور، انتهى من عمليات القلب المدرجة بجدوله والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة، ثم شعر بالإرهاق والتعب وحاول أن يغسل وجهه بالماء إلا أنه سقط مغشيا عليه وسط زملائه الأطباء.

وحاول زملاء الطبيب إنعاش قلبه وإسعافه لمدة ساعة كاملة دون جدوى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دهشة الجميع.

وبحسب أصدقاء وزملاء الطبيب الراحل، فإنه كان يستعد لزواجه قريبا، وأنه وحيد والدته بعد وفاة شقيقته بأزمة قلبية أيضا قبل عدة سنوات.