الأربعاء 29 يناير 2025
توقيت مصر 22:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أعلى سعر سجله الدولار اليوم في البنوك بعد أنباء طرح سندات دولية

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

تحسس جسد مريضته.. الحبس مع إيقاف التنفيذ لطبيب الأسنان بالشرقية

مصر تسحب مشروعا من شركة صينية

طلبت من زوجها تدليك رقبتها فقتلها.. والمحكمة: "دون قصد"

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

أنقذ مريض من الموت ثم سقط ميتًا.. تفاصيل وفاة طبيب القلب داخل المستشفى

FB_IMG_1737736625897-300x300
ا
الأحد، 26-01-2025 12:00 م

 

 

توفي طبيب متخصص بأمراض القلب، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء أداء عمله بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وكان أخصائي جراحة القلب الدكتور أحمد ماهر منصور، انتهى من عمليات القلب المدرجة بجدوله والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة، ثم شعر بالإرهاق والتعب وحاول أن يغسل وجهه بالماء إلا أنه سقط مغشيا عليه وسط زملائه الأطباء.

وحاول زملاء الطبيب إنعاش قلبه وإسعافه لمدة ساعة كاملة دون جدوى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دهشة الجميع.

وبحسب أصدقاء وزملاء الطبيب الراحل، فإنه كان يستعد لزواجه قريبا، وأنه وحيد والدته بعد وفاة شقيقته بأزمة قلبية أيضا قبل عدة سنوات.

إقرأ ايضا

م

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

سائق

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

علا مبارك

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

أخبار متعلقة

19_2019-637058156594368212-436

تبدأ بوجع البطن.. طبيب قلب شهير يكشف مقدمات الموت المفاجئ