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تبدأ بوجع البطن.. طبيب قلب شهير يكشف مقدمات الموت المفاجئ

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الإثنين، 06-01-2025 10:22 ص

 

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الجلطات ووفاة الشباب في العشرينيات أو الثلاثينيات سبب الجلطة.

 وقال شعبان إن حدوث جلطة في شرايين القلب أو شرايين المخ تسبب الموت المفاجئ.

 وتابع شعبان “أن السكتة القلبية تبدأ بوجع البطن يكون من مقدمات الجلطة”.

 

ما هي الجلطة "هي  كتلة من خلايا الدم وتتجمع وتلزق في بعضها وتلصق في جدار الشريان مما يسبب انسداد ويتوقف مسار الدم  في الشريان زتتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت نوعين من الخلايا لا يمكن تعويضها  هما خلايا  المخ وخلايا القلب.

وإذا كانت الجلطة كبيرة وفي شريان كبير يغذي مساحة كبيرة من المخ  يمكن أن تسبب سكتة دماغية  يتوقف المخ عن العمل وربما تحدث الوفاة.

 وأشار شعبان إلى أن نفس الكلام  ينطبق علي السكتة القلبية عند شريان القلب الكبير تتكون بداخله جلطة وينسد انسدادا كليا ثم يتوقف القلب.
وقد تحدث السكتة القلبية اذا لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات.

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