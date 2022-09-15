«أنا سينجل ليه».. منى فاروق تفاجئ متابعيها بوصلة رقص داخل غرفتها

فاجأت الفنانة منى فاروق، متابعيها بنشر فيديو رقص لها على إنستجرام، وظهرت من خلاله ترقص على أغنية نحنوح لدنيا سمير غانم التي تقول كلماتها "انا سينجل ليه".واعتادت منى فاروق الظهور مؤخرًا بإطلالات جريئة ومثيرة للجدل، بعد فترة من الغياب عن الساحة والسوشيال ميديا بسبب أزمة تسريب الفيديوهات الجنسية لها رفقة الفنانة شيما الحاج مع مخرج معروف.كانت شاركت الفنانة منى فاروق منشورا لشقيقها مصطفى يشن فيه هجوما على منتقديه.وجاء في المنشور الموجود على ستوري حسابها بـ "انستجرام": انا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهم بجاحة للدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير انهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقة إزاى.واختتم منشوره:" بلاش تضيعوا وقت معايا مفيش حاجة هتأثر فيا ولا بعلاقتي بأهلي".وكانت قد ردت الفنانة منى فاروق على متابع ابدى اعجابه بجمالها وقالت برد غير متوقع عبر ستوري حسابها على انستجرام:" اه والله وفي الحقيقة أجمل".