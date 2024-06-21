«أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»

الجمعة، 21-06-2024
11:37 ص
نسمه عبد الوهاب
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، عن سبب عدم انضمامه إلى قناة «إم بي سي مصر»، رغم علاقته القوية مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.
ورد أحمد شوبير
، خلال برنامج «ملعبنا»، المذاع على قناة «المشهد»، على سبب عدم طلب تركي آل الشيخ، انضمامه إلى قناة «إم بي سي مصر»، حيث قال «:»أنا سلطان زماني في أون تايم سبورت
س، والشركة المتحدة بيقدروني وبيحترموني«.
وأضاف: «لا يفرق معي الراتب، أنا سلطان زماني، وأشعر بالراحة في قناة أون تايم سبورت
س».
ويقدم أحمد شوبير
، برنامج «ملعب أون تايم»، على قناة «أون تايم سبورت
س»، من الثلاثاء حتى الخميس.