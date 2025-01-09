تصدرت الترند.. فنانة شهيرة تخلع زوجها وتكشف السبب الصادم

تصدرت الفنانة رنا سماحة خلال الفترة الماضية تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها رسميًا انفصالها عن الملحن سامر أبوطالب، وهو الخبر الذي أثار الكثير من الجدل بين متابعيها وجاء الانفصال ليثير تساؤلات الجمهور حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التكهنات حول الدوافع التي أدت إلى نهاية هذه العلاقة.

أعلنت الفنانة رنا سماحة انفصالها رسميًا عن زوجها الملحن سامر أبوطالب،السبت الماضي، بعد انتشار أنباء عن ذلك، ولم تؤكد أو تنفِ الخبر حينها.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها الرسمي عبر «فيسبوك»، قائلة: «الحمد لله، تم الانفصال الرسمي بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين سعيد بيومي المحامي».

تفاصيل انفصال رنا سماحة عن سامر أبوطالب

كشفت الإعلامية مروة صبري تفاصيل انفصال الفنانة رنا سماحة عن زوجها الملحن سامر أو طالب، مؤكدة أن رنا سماحة رفعت قضية خلع عليه وتنازلت عن حقوقها وحقوق نجلها حتى تنفصل عنه.

قالت مروة صبري خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «قعدة ستات»: «أنا صديقة مقربة جدا من رنا سماحة هي حبيبتي وصاحبتي والنهاردة هكلمكم عن حاجات لأول مرة هتتقال.. رنا فاجئتنا بإعلان طلاقها من سامرأبوطالب، أنا كلمت رنا بعد ما اعلنت طلاقها قالتلي هقولك كلام ولأول مرة هقوله وعايزاكي تطلعي تقوليه في البرنامج عن لساني، أنا اتطلقت بقضية خلع مش طلاق طبيعي وكنت عايشة معاناة بقالي فترة طويلة جدا وتقريبا كنت في حالة تعذيب معاه من بداية ما اتجوزنا ولما كنت حامل في ابني مالك كان في انفصال حصل ومشاكل كتيرة وحاولت اتجاوز ومش بحب اطلع اتكلم في الإعلام عن حياتي الشخصية وحاولنا نكمل الحياة مرة تانية لكن الموضوع مقفول تماما».

أشارت: «رنا قالت لي أنا رافعة قضية الخلع من 6 شهور واتحكم فيها وهو رافض يديني حقوقي وقالي لازم تتنازلي عن كل حقوقك وأنا في سبيل إني أخد حريتي وأبعد عنه قررت أتنازل عن كل حقوقي وحقوق ابني وأعمل خلع من كتر ما هي كانت عايشة في عذاب اللي أنا مستغرباه أن رنا أول مرة تتكلم، رنا بطبيعتها وأنا صديقتها مش بتحب تتكلم عن أي مشاكل».

تابعت: «قالت إن كان في ناس كتير جدا من المقربين منهم كان بيحاول يصلح العلاقة بينها وبين طليقها سامر في البدايات وقت ما كانت حامل ومن ضمنهم المطرب المحترم رامي صبري، وبالفعل نجح ورجعوا لبعض، وقالت إن رامي حاول أنه يتدخل مرة تانية في الموضوع اللي بقاله 6 شهور أو أكتر وماكنتش تتكلم لحد ما تاخد حريتها ولكن الموضوع مش نافع».

اختتمت: «قالت لي على لسانها سامر مكنش بيصرف عليا لا أنا ولا ابنه أنا قاعدة مرمية في بيت أبويا وأمي بقالي 6 شهور مش عايز يصرف جنيه على ابنه، رافض أن هو يدخلهم شقة الزوجية اللي اتجوزوا فيها وهو اللي قاعد فيها».

وكانت قد رفضت الفنانة رنا سماحة التعليق على قصة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبوطالب للمرة الثانية، بعدما أعلنت الخبر خلال بودكاست المتزوجين، حيث أكدت أن السبب وراء الانفصال عائد إلى تراكمات عديدة ومتكررة، والتى واجهتهما خلال العام الأول من زواجهما.

وقررت رنا سماحة عدم الخوض في تفاصيل أكثر حول قصة انفصالها، وكتبت على حسابها بموقع فيس بوك: «هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتى الشخصية، أنا ماعنديش أي تعليق للسادة الأخوة الصحفيين إنتم على راسى بس أنا ماعنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق وشكرًا لاهتمامكم جميعًا".



