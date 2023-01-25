"أنا البنت الجاحدة".. ابنة الفنان عمرو محمد علي ترد على والدها (فيديو)

الأربعاء، 25-01-2023
09:33 ص
في أول ظهور لها قامت شهد ابنه الفنان عمرو محمد علي
، بالرد
على اتهاماته لها بالجحود، خلال ظهوره في برنامج " واحد من الناس
".
شهد، نشرت مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك، تحت عنوان "أنا
الابنة الجاحدة"، وقالت ،:" مساء الخير، أنا لي فترة ساكته، وحريصة أن حياتي
الشخصية تكون لي وحدي، لكن بصراحة الموضوع زاد قوي، أنا اسمي شهد محمد علي، ابنة الفنان
عمرو محمد علي
".
وتابعت،:" شهد، هو اسمي في البطاقة، و أغلب الناس تعرفني
باسم نور، مش هتكلم عن أي حاجه تخصني، أرد بها على ما قيل في حقي، وإنه في النهاية
أبي، وأتمنى له الشفاء، لكن هتكلم عن والدتي، وأطلب أن محدش يحكم على أي طرف، دون معرفة
القصة كاملة، أو عاشها، وسمع فقط من طرف واحد، دون أن يعرف هي عملت إيه؟، و اللى حصل
بينهما، وأدى إلى انفصالهما ".
شهد أضافت،:" من جهتي مش هتكلم عن أي حاجه حصلت بينهم،
وأحاول ألم الباقي من حياتي الشخصية، وأقول محدش عارف الست دي عملت إيه علشاني، أنا
عمري 19 سنة، وداخلة الـ 20، أمي هي من تصرف عليا، أكلي، وملابسي، ودراستي، حتى وصلت
إلى ثانية جامعة، عملت عشاني كتير قوي، ولا اتحمل أي حاجة تقال عنها ولو نصف كلمة،
وحرام وأنا ماشية اسمع ما يقال في حقها، محدش عارف حاجة، الست دي بطلة".
وعن والدها، قالت ،:" اتمنى له الشفاء،هو أبويا مهما
كان، ربنا يشفيه، ورسالة إلى أهلي أهل والدي، مش مسامحة في أي كلمة باطل، اتقالت في
حق مامتي".
الفنان عمرو محمد علي
، خلال ظهوره في برنامج " واحد
من الناس"، تحدث عن تفاصيل انفصاله، والعلاقة بينه وبين ابنته، قال ،::
"أنا طلقت أم بنتي علشان لا أظلمها، ويمكن هذا هروب وأنا كنت بحبها أوي ومرضيتش
أتعبها معايا عشان كان هيبقى صعب عليا".
وتابع،:"لم أستطيع أن أضغط عليها، وأنا متكفل بمصروف
بنتي إلى الآن وللأسف بتيجي تاخد مصروفها فقط، وتذهب وتمشي ومش بتزورني، وأنا قلت لبنتي
وهي عندها ١٨ سنة دلوقتي، انتي جاحدة وداين تدان وبتيجي تأخذ مصروفها و تقعد نص ساعة
وتمشي".