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شاهد.. فنانة كويتية شهيرة تحتفل بطلاقها للمرة الرابعة

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ارشيفية
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الثلاثاء، 29-11-2022 03:08 م

أعلنت الفنانة أبرار الكويتية عن طلاقها رسميًّا في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات".

ولم تكتف الفنانة بإعلان طلاقها، لكنها وثقت كذلك إقامتها حفلًا دعت إليه العديد من الصديقات، إضافة إلى بناتها ووالدتها، بمناسبة ذلك.
ووثقت قناة "يوتيوب" تُعنى بأخبار الفنانة الكويتية، مقطع فيديو لتصريحها عن الطلاق، وتوثيقها الحفل.
وقالت الفنانة الكويتية في الفيديو، تلميحًا لطلاقها، إنها أخيرًا حصلت عليه بشكل رسمي، بعد صبر طويل، خاصة في تجربتها الأخيرة هذه.
ولاحقًا، أقامت أبرار الكويتية حفلًا بمناسبة طلاقها، وظهرت وهي ترقص على وقع الأغاني احتفالًا بهذه المناسبة.
كما عمدت إلى توثيق قالب الحلوى، المكتوب عليه "مبروك الحصول على الحرية" ومرفق بصورة تُظهر "امرأة وهي تركل رجلا"، في تعبير عن الانفصال.


 

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