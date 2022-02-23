أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

الأربعاء، 23-02-2022
09:21 ص
حذَّرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد
الجوية، المواطنين من التقلبات التي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة في ظل تعرض مصر لمنخفض جوي
يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.
وأوضحت منار، خلال مداخلة تليفزيونية عبر الفضائية المصرية، أنه يتوقع أن تسقط أمطار
ًا متوسطة، ورعدية، تكون مصحوبةً بانخفاض في درجات الحرارة، مشيرةً إلى أن ذروة الطقس السيئ تكون بعد غدٍ الخميس.
وأفادت المسؤولة بهيئة الأرصاد
الجوية، بأن محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، وصولًا إلى القاهرة، ستكون الأكثر تأثرًا بالمنخفض الجوي، وعرضة لسقوط الأمطار
الرعدية.