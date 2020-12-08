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أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الغد

الأمطار
مطر
 
الثلاثاء، 08-12-2020 07:41 م أحمد سالم
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (دمياط - بورسعيد – العريش – رفح)، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «22 – 13»، قنا «28- 11»، الأقصر «29– 11»، أسوان «30– 11».
 

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