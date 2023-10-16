أمطار الإسكندرية.. تحذيرات رسمية وقرارات عاجلة

الإثنين، 16-10-2023
12:16 م
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل حالة الطقس المضطرب الحالية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لأمطار
على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.
وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية
، صباح الأحد، يصاحبها هطول أمطار
غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية.
شدد المحافظ في بيان صادر صباح اليوم الأحد، على جميع المسئولين التنفيذيين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار
، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.
وأكد الشريف، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار
.
من جانبه، أوضح اللواء محمود نافع أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية
تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة.
وأضاف أنه يجري التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.