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صدمة تهز الإسكندرية.. طبيب يذبح والديه داخل الشقة

صدمة تهز الإسكندرية.. طبيب يذبح والديه داخل الشقة

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ارشيفية
الإثنين، 25-09-2023 10:44 ص


ألقت قوات الأمن القبض على طبيب تخدير بعد اتهامه بقتل أبيه وأمه المسنين داخل شقتهما، حيث كان يقيم معهما بمنطقة فيصل بسيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم طبيب تخدير، يعتقد أنه يعاني مرضاً نفسياً، مشيرة إلى أنه عقب تنفيذ جريمته توجّه للمسجد المجاور للمنزل، وظل يبكي بشدة، ثم أذّن داخل المسجد وظل يهذي بكلمات غير مفهومه، وهو ما أثار اندهاش رواد المسجد قبل أن يتم اكتشاف الجريمة.
وقرر شقيق المتهم أنه تلقى إشارة من الممرضة، التي تقوم برعاية والديه، وأنه فور وصول الممرضة لدى الشقة، أخبرها طبيب التخدير بأنه قام بنقلهما للمستشفى طالباً منها الانصراف حتى ينام.
وارتابت الممرضة في أمر الطبيب، وأبلغت شقيقه الذي توجّه إلى الشقة وعثر على جثة كل من والديه مذبوحين، فتم إبلاغ الجهات الأمنية.
ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن المتهم توجه فور وقوع الجريمة إلى المسجد القريب من المنزل وظل يردد الأذان ويبكي بشدة، ثم بدأ يهذي بكلمات غير مفهومة.

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