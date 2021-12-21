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أمريكا تعلن القبض على «إرهابي» سعودي الجنسية.. وبيان عاجل من المملكة

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أمريكا تعلن القبض على «إرهابي» سعودي الجنسية.. وبيان عاجل من المملكة

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الثلاثاء، 21-12-2021 10:53 ص

نفت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الشخص الذي قبضت عليه السلطات الأميركية في ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضي، ووصفته بالإرهابي المحتمل "مواطنا سعوديا".
وأفادت سفارة المملكة على حسابها بتويتر، بأنها تواصلت مع السلطات الأميركية ذات الصلة بهذا الشأن"، مؤكدة أن الشخص المذكور على أنه إرهابي محتمل "ليس مواطنا سعوديا".
وقالت السفارة: "سنواصل التنسيق مع الحكومة الأميركية، وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع".
وكان مسؤولو دوريات الحدود الأميركية أعلنوا القبض على "إرهابي محتمل"، وذكروا أنه سعودي الجنسية، في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، له صلات بـ"أشخاص يمنيين" تتابعهم السلطات.
وقال قائد قطاع "يوما" للحدود، كريس كليم، إن "المشتبه به دخل الولايات المتحدة ليلة الخميس، وعمره 21 عاما"، ونشر كليم صورا مموهة الوجه للمشتبه به وهو يرتدي سترة عليها علم أميركي، وتحمل شعار "متطوع مقاطعة أونيدا الوسطى".
 

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