السعودي قاتل زوجته المصرية في أوسيم: «كانت بتكلم رجالة كتير»

جثة

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اقتادت الأجهزة الأمنية، مساء الاثنين، المتهم بقتل زوجته في منطقة أوسيم لمكان الواقعة، وسط حراسة أمنية لتمثيل جريمته، والتي مثلها في اتزان وثبات انفعالي.

وجدد قاض المعارضات الثلاثاء، حبس المتهم بقتل زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم أنها سيئة السلوك، وقال المتهم أمام المباحث: «كانت بتكلم رجالة كتير في التليفون وبتتأخر برة البيت».

3 طعنات في منطقة الصدر تلقتها الضحية من زوجها، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا والذي يكبرها بعام واحد، فلفظت أنفاسها الأخيرة في الحال متأثرة بتلك الطعنات، بعدما نشبت مشادَة كلامية بينهما داخل شقتهما في مركز أوسيم، ما دفع الزوج للتخلص منها من خلال طعنها بسكين التقطها من المطبخ ثم لاذ فرارا.

وكان قسم شرطة دائرة أوسيم تلقى في وقت سابق بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة جارتهم داخل شقتها بعدما طعنها زوجها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

وبعمل التحريات والتي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، حول الواقعة ومن خلال مناقشة الجيران وسؤال أسرة الضحية تبين أن الزوج هو من قام بقتل زوجته، بأن وجه لها عدة طعنات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأنه قرر التخلص من زوجته وقتلها لشكه في سلوكها.