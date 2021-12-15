الأربعاء 15 ديسمبر 2021
توقيت مصر 19:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن استثناء 5 أشخاص من فحص «PCR»

زوج نجلاء بدر يحرجها على الهواء:«متجوزك عربية سبور..هتقلبي أتوبيس هطلقك»

نجمة شهيرة تصدم الجميع:تقف على رأسها وهي عارية وترضع طفلها

بعد الأزمة.. أول رد من ميريام فارس على تصريحات شيرين

«فسق وفجور ومثلية جنسية».. الفنانة مها أحمد أمام القضاء بسبب هذا الفيديو

طليقة مصطفى فهمي ترد على تصريحاته: قدمت بلاغًا بسبب الخوض في شرفي

وزير الري: وافقنا على إنشاء العديد من السدود في إثيوبيا لكن سد النهضة جريمة

الإعلان عن 3 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وتونس

السعودي قاتل زوجته المصرية في أوسيم: «كانت بتكلم رجالة كتير»

لطفي لبيب: جنبي الشمال خارج الخدمة خلاص..ويرد على اعتزاله

ADS
 

السعودي قاتل زوجته المصرية في أوسيم: «كانت بتكلم رجالة كتير»

20190731195311533
جثة
Native
Teads
الأربعاء، 15-12-2021 12:37 م

اقتادت الأجهزة الأمنية، مساء الاثنين، المتهم بقتل زوجته في منطقة أوسيم لمكان الواقعة، وسط حراسة أمنية لتمثيل جريمته، والتي مثلها في اتزان وثبات انفعالي.
وجدد قاض المعارضات الثلاثاء، حبس المتهم بقتل زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم أنها سيئة السلوك، وقال المتهم أمام المباحث: «كانت بتكلم رجالة كتير في التليفون وبتتأخر برة البيت».
3 طعنات في منطقة الصدر تلقتها الضحية من زوجها، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا والذي يكبرها بعام واحد، فلفظت أنفاسها الأخيرة في الحال متأثرة بتلك الطعنات، بعدما نشبت مشادَة كلامية بينهما داخل شقتهما في مركز أوسيم، ما دفع الزوج للتخلص منها من خلال طعنها بسكين التقطها من المطبخ ثم لاذ فرارا.
وكان قسم شرطة دائرة أوسيم تلقى في وقت سابق بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة جارتهم داخل شقتها بعدما طعنها زوجها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.
وبعمل التحريات والتي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، حول الواقعة ومن خلال مناقشة الجيران وسؤال أسرة الضحية تبين أن الزوج هو من قام بقتل زوجته، بأن وجه لها عدة طعنات.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأنه قرر التخلص من زوجته وقتلها لشكه في سلوكها.
 

إقرأ ايضا

Screenshot_٢٠٢١١٠١٤-٢١١٢٢٣_Instagram

زوج نجلاء بدر يحرجها على الهواء:«متجوزك عربية سبور..هتقلبي أتوبيس هطلقك»

7116132_1639560127

نجمة شهيرة تصدم الجميع:تقف على رأسها وهي عارية وترضع طفلها

20190625120042042

بعد الأزمة.. أول رد من ميريام فارس على تصريحات شيرين

أخبار متعلقة

890212_0

في إمبابة.. سعودي يقتل زوجته المصرية بعد 17 عامًا من الزواج والسبب صادم

61ac06a142360408f8397808

فيديو مخل لسعودي وسورية في سيارة بالشارع يحدث صدمة وبيان عاجل من الشرطة

5iYwv

«رجعت من الشغل بدري لقيت جاري مع أمي».. جريمة تهز أوسيم