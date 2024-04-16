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أغرب طلب من سائق أوبر للقاضي لإثبات براءته

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سائق أوبر
الثلاثاء، 16-04-2024 01:11 م


60 دقيقة؛ قضاها "محمود هاشم" 34 عامًا، (سائق أوبر) داخل قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمةه بقضية "فتاة الشروق"، حتى أُدين بالسجن المشدد 15 عامًا في محاولته الشروع في خطفها وذلك عقب القبض عليه قبل نحو شهرين ماضيين.
فكيف واجه "سائق أوبر" القاضي أمام أسرة "فتاة الشروق"؟. و بماذا دافع المتهم عن نفسه أمام هيئة المحكمة؟.
بنطلون أبيض وتيشيرت نزيل
الثانية عشر ظهراً؛ حضر "سائق أوبر" في مأمورية خاصة وسط حراسة أمنية مُكثفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لمحاكمةه بتهمة الشروع في الاختطاف وحيازة المخدرات بقصد التعاطي.
المتهم يتوارى من كاميرات الصحفيين.
مع بدء الجلسة تواري سائق أوبر "محمود هاشم" داخل قفص الاتهام من كاميرات الصحفيين قبل أن يسأله القاضي في التهم المسندة إليه بعد أن تلي ممثل النيابة العامة أمر الإحالة.
تيشرت نزيل و سبحة ومصحف

ظهر "محمود هاشم" ـ سائق أوبر ـ داخل قفص الاتهام مرتديًا بنطلون ابيض وتيشيرت أبيض "نزيل" بينما ممسك بيده "مصحف وسبحة". قبل استجوابه من القاضي.

حوار القاضي والمتهم

حوار لم يُكمل 60 ثانية دار بين القاضي والمتهم سأله الأول عما نسب له من إتهام رد الأخير قائلاً :"يا فندم معاليك والله العظيم أنا ما عملت كده،ـ محصلش كده ـ والله العظيم تلاته والمصحف ده على عنيا لو فيه البشعة أحطها على لساني عشان أبان قدام أهلي وناسي بريء".
سماع طلبات الدفاع
واستمع المستشار عاطف رزق كامل، رئيس الدائرة، إلى طلبات محامي السائق لهيئة المحكمة.والتي تمثلت في في 6 دفوع أولها الخطأ في إسناد الاتهام طبقاً لنص المادة 290 عقوبات، وآخرها خلو محضر جمع الاستدلالات من ثمة دليل إدانة واحد. من ثٌم مرافعته وعقب ذلك رفع القاضي أولى جلسات القضية "رفعت الجلسة .. الحكم بعد المداولة".
حكم من أول جلسة

أدانت محكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 50 ألف جنيهًا وسحب رخصة القيادة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

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