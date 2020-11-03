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أستاذ جامعة الإسكندرية يهاجم النبي (ص) وزوجاته في فيديو جديد

دكتور جامعة الإسكندرية
أستاذ جامعة الإسكندرية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 06:20 م أحمد سالم
نشر الدكتور محمد مهدلي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الإسكندرية، مقطعا مصورا جديدا، يسخر فيه من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قائلا: "بعض المسلمين يتفاخرون بأن محمد تزوج من 9 نساء، في مجتمع يعلي من شأن المرأة والارتباط بامرأة واحدة، أو بحب واحد".

وأضاف الأستاذ الجامعي، في مقطع نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كيف يتثنى لي كطفل أن أتخيل أن القائد محمد هذا تزوج بـ 9.. فما هذه الشراسة وما هذه الصورة اللي هي تمكنت أو الشخصية اللي تمكنت من الجمع، مليش دعوة بقى 4 على الذمة.. هيكون ماذا؟.. هيتخيلوا إيه.. وهيرسموه بأي صورة".

شاهد الفيديو.. 

 

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