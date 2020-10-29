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الذهب يتراجع خلال احتفالات المولد النبوي

الذهب
الذهب
 
الخميس، 29-10-2020 09:50 م أحمد سالم
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، بنحو 5 جنيهات عقب تراجع أسعار أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 817 جنيها للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم الأربعاء 933 جنيها.

ووصل عيار 18 اليوم الاربعاء إلى 701 جنيه.

وسجل السعر العالمي للذهب 1867 دولارا للاوقية.

 

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