الأحد 08 أكتوبر 2023
توقيت مصر 20:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار اليوم رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

حماس: مستعدون لجميع السيناريوهات وهذا موقف مصر من "طوفان الأقصى"

حذفت صورهما.. أول تعليق من طارق صبري حول انفصاله عن شيري عادل

البنك المركزي يتدخل.. بشرى سارة للمصريين بعد ساعات

من هو الجنرال الإسرائيلي الكبير الذي أسرته المقاومة بالملابس الداخلية؟

عاجل.. رجل شرطة يفتح النار على فوج سياحي إسرائيلي في الإسكندرية ومقتل اثنين

ليست إسرائيلية.. الكشف عن هوية الفتاة التي أسرتها حماس عارية (صور)

فيديو هز السعودية.. والشرطة تتحرك وتصدر بيانًا

بعدما صفعته على وجهه.. تسريب صوتي يفضح ما فعله محمد عادل مع لقاء سويدان

"بتمارس شذوذ جنسي مع والدي المريض".. قاسم يطلب تطليق زوجته بمحكمة التجمع الخامس

أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

Capture
مجلس النواب الأمريكي
السبت، 07-10-2023 01:59 م نسمه عبد الوهاب
قاد النائب مات غيتس، الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري ويعارض مكارثي، هذا الانقلاب واتهم غيتس مكارثي بعدم بذل ما يكفي من الجهود لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان هذا الحدث هو واحد من اللحظات المشحونة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث دفع المجلس واشنطن إلى حافة التخلف عن سداد الديون التي تبلغ قيمتها 31.4 تريليون دولار، وأيضًا إلى حافة إغلاق جزئي للحكومة.

يتحكم الجمهوريون في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة تبلغ 221 مقعدًا مقابل 212، مما يعني أنهم لا يمكنهم خسارة أكثر من 5 أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم، وفقا لـ سكاي نيوز عربية.
ماذا قال كيفن مكارثي بعد العزل؟

جهود النائب مات غيتس لعزلي كانت بدوافع شخصية.

لا أندم على أي قرار اتخذته وأدى إلى عزلي.

لست نادماً على جهودي في بناء التحالفات وإيجاد الحلول.

لقد نشأت على حل المشاكل وليس خلقها.

وجودي في منصب رئيس مجلس النواب كان شرفًا كبيرًا.

أترك منصبي وأنا أشعر بالفخر والانجاز والتفاؤل.

قمت بالمخاطرة من أجل الشعب الأميركي.

إقرأ ايضا

IMG-20231008-WA0023

حذفت صورهما.. أول تعليق من طارق صبري حول انفصاله عن شيري عادل

1461104_0

عاجل بالفيديو .. رجل شرطة يفتح النار على فوج سياحي إسرائيلي في الإسكندرية ومقتل اثنين

IMG-20231008-WA0019

بعدما صفعته على وجهه.. تسريب صوتي يفضح ما فعله محمد عادل مع لقاء سويدان