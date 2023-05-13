أسامة منير يفتح النار على حسن شاكوش لهذا السبب...تفاصيل

السبت، 13-05-2023
01:46 م
نسمه عبد الوهاب
هاجم الإعلامي أسامة منير
الأزمات المتكررة من قبل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش
والذي اتهمته زوجته "ريم طارق" مؤخراً بطردها من المنزل والاستيلاء على وصل أمانة بقيمة مؤخر الصداق في محضر رسمي.
ونشر أسامة منير
فيديو عبر حسابه الرسمي على"انستجرام" وهاجم خلاله "شاكوش" قائلاً :”هل كون حسن شاكوش
اتجوز وطلق في شهرين دي قضية تشغل بال المجتمع المصري كله والإعلاميين الكبار القامات الكبيرة علشان يناقشوا قضية زواج وطلاق حسن شاكوش
ده لو جواز وطلاق الملك تشارلز مش هيفردوله الكمية دي".
واستكمل "ايه اللي ورا ده أنا مش فاهم وبعد كده مين حسن شاكوش
بصراحة يعني معلش سوري ياعم حسن متزعلش مني بكل احترام وتقدير كلنا بني آدمين إنما ايه أهميتك في المجتمع المصري عشان يحصل ده مين أنت وايه اللي احنا عمالين نسمعه ده مابين كانت متجوزة وجوزها عنده مرض جنسي ونقلها المرض واتعالجت واتجوزتك وأنت متعرفش".
وأنهى الفيديو قائلاً :"وفرح و 4 مليون وشيخ الحارة أنا مش فاهم إيه يعني اللي بيحصل هل احنا معندناش قضايا مهمة تهم المجتمع يا اخواتنا يا إعلاميين قضايا تهم المواطن الكادح تعليم، صحة، غلاء، فلوس، تأمين صحي معندناش أي حاجة من دي"