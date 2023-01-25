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تفاصيل ضبط سيدة الفيديوهات المخلة بالجيزة

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ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 25-01-2023 09:58 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سيدة تبث فيديوهات خادشة للحياء عبر حسابها الشخصي بفيسبوك وانستجرام.

وردت معلومات أكدتها التحريات بإنشاء سيدة حسابا عبر تطبيقي (انستجرام – فيس بوك ) وبثها مقاطع فيديو خادشه للحياء العام بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

مأمورية مشتركة من مباحث الآداب ومباحث العجوزة ضبطت المتهمة وبحوزتها هاتف محمول يحوي فيديوهات وصور منافية للآداب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
 

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