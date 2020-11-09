أحمد موسى يهاجم مرتضى منصور: «هذه هي مهمتي»

الإثنين، 09-11-2020
07:57 م
المصريون
انتقد الإعلامي أحمد موسى
، ربط خسارة مرتضى منصور
انتخابات مجلس النواب 2020، بنادي الزمالك، قائلًا :" نادي الزمالك لا يقف على
أشخاص وتولي رئاسته أكثر من 28 رئيس".
وأضاف "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على
مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كيان نادي الزمالك كبير جدا، والمستشار
مرتضى منصور
دخل انتخابات مجلس النواب بصفته مواطن له حق الترشح وليس رئيس نادي الزمالك.
وأضاف قائلا: «البرنامج لا يهاجم أحدا ولكن ينقل الحقيقة
إلى الناس، نادي الزمالك لا يقف على أشخاص وتولي رئاسته أكثر من 28 رئيسا».
وأكد موسى، أن مهمته هي تقديم الحقيقة في برنامجه، وسبق أن
ساند المستشار مرتضى منصور
في عام 2015، ولكن الآن ينقل الحقيقة كما هي.
ووجه اللوم على كل من انتقده بسبب حلقة أمس وتصريحاته بخصوص
خسارة نادي الزمالك الانتخابات؛ مرددا: «المستشار مرتضى منصور
مصدوم في الأصوات وبلده
منتخبتوش».
وتابع موسى،: «الإعلام دوره ينقل الموجود على أرض الواقع
ومرتضى منصور
كان عضوا بالمجلس اليوم وغدا خارج البرلمان
».