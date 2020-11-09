الإثنين 09 نوفمبر 2020
توقيت مصر 13:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وصفة سحرية تاريخية لمحاربة السمنة

يفوز باليانصيب 59 مليون دولار ويهدي حماته هدية غريبة

أيرلندا تحتفل بفوز بايدن لهذا السبب

ابنة إيناس الدغيدي تثير الجدل بظهور مفاجيء

جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بنادى الشيخ زايد

هل أمام ترامب فرصة.. جدول زمني قد يقلب موازين الانتخابات

تفاصيل عقد "الجوكر" مع بيراميدز

فيديو صادم.. مشاجرة بين «صلاح» و«ماني» في الملعب

جندي يقتل 3 من زملائه ويصيب آخرين في مطار عسكري

المصري يزف بشرى سارة لجماهير بورسعيد

ADS
 

«منع مرتضى منصور من السفر» بعد خسارته.. بلاغ للنائب العام

مرتضى-منصور
مرتضى منصور
 
الإثنين، 09-11-2020 10:30 ص المصريون

أعلن الدكتور خالد رفعت مدبر مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تقدمه اليوم الإثنين، ببلاغ للنائب العام، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "الموقوف"، لمنعه من مغادرة البلاد.
ويأتي ذلك بعد ظهور مؤشرات شبه نهائية تظهر تراجع مرتضى منصور، وخسارته في جولة الانتخابات البرلمانية 2020.
وكتب خالد رفعت عبر حسابه على "فيسبوك" :" إن شاء الله ساتقدم اليوم بطلب للسيد النائب العام لادراج اسم السيد / مرتضى أحمد محمد منصور (٦٨ سنة) فى قوائم الممنوعين من السفر خشية هروب المذكور خارج البلاد هربا من عشرات البلاغات المقدمة ضده والتى ستتحرك بعد سقوط الحصانة عنه.. حيث اننى شخصيا مقدم ضده بلاغ منذ ٤ سنوات".
وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية، "دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية"، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان السابق، ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.. وجاءت الأصوات كالتالي- حسب اليوم السابع-:

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
احمد محمود احمد محمد  14603
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى  7194
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى  27468
بدوى عبداللطيف هلال بدوى  32488
يوسف محمد يوسف على مناح  9137
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل  8591
محمود نصر نصر عامر   16123
رضا محمود نصر إبراهيم  3102
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى   7303
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى  8545
محمد موسى محمد موسى زارع   3690
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو   9280
عمرو حاتم متولى الهوارى  7622
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى  8115
محمود احمد العزب سيد احمد   24791
مصطفى محمد عزت حامد الشعار    3386
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش  3617
اسعد موسى عتريس  الجزار  2266
محمد منصور محمد منصور  1312
ايمن الغندور نصر الشاعر  1279
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن  2169
احمد عادل محمد محمد علام  7280
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال  10971
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان  11062
ابراهيم على ابراهيم الشناوى  9524
أمين عبدالحميد على القرموطى   12876
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى  6719
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد   2357
نادر ابراهيم محمد عليوه  8251
هلال نصر الدين السعيد السيد  6138
مرتضى أحمد محمد منصور  21271


 

إقرأ ايضا

Capture

ابنة إيناس الدغيدي تثير الجدل بظهور مفاجيء

فنانة

فنانة شهيرة: أشعر بالقرف من القبلات الحميمة في الأفلام .. ولن أقدم مشاهد جريئة

فنان

فنان شهير يحرج إعلامية شابة بعد تغزلها فيه بطريقة مخلة

أخبار متعلقة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد أنباء خسارته في دائرة ميت غمر

مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ مصطفى محمد: موافق على رحيلك .. بس نفذ اللي هقولك عليه

مرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج زملكاوي.. ومرتضى منصور يعلق

مرتضي-منصور

مرتضى منصور يكشف عن لاعب عمره 60 سنة ومازال يلعب في الزمالك

المستشار مرتضى منصور

بلاغ للنائب العام لمنع رئيس الزمالك مرتضى منصور من السفر

مرتضى منصور

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن عزل مرتضى منصور