«منع مرتضى منصور من السفر» بعد خسارته.. بلاغ للنائب العام

الإثنين، 09-11-2020
10:30 ص
المصريون
أعلن الدكتور خالد رفعت مدبر مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية،
عن تقدمه اليوم الإثنين، ببلاغ
للنائب العام، ضد مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
"الموقوف"، لمنعه من مغادرة البلاد.
ويأتي ذلك بعد ظهور مؤشرات شبه نهائية تظهر تراجع مرتضى منصور
، وخسارته في
جولة الانتخابات البرلمانية 2020.
وكتب خالد رفعت عبر حسابه على "فيسبوك" :" إن شاء الله
ساتقدم اليوم بطلب للسيد النائب العام
لادراج اسم السيد / مرتضى أحمد محمد منصور
(٦٨ سنة) فى قوائم الممنوعين من السفر خشية هروب المذكور خارج البلاد هربا من
عشرات البلاغ
ات المقدمة ضده والتى ستتحرك بعد سقوط الحصانة عنه.. حيث اننى شخصيا
مقدم ضده بلاغ
منذ ٤ سنوات".
وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية، "دائرة ميت غمر بمحافظة
الدقهلية"، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى شهدت خسارة المرشح
مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان السابق، ودخول 4 مرشحين آخرين جولة
الإعادة.. وجاءت الأصوات كالتالي- حسب اليوم السابع-:
أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972
احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578
احمد محمود احمد محمد 14603
ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468
بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488
يوسف محمد يوسف على مناح 9137
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591
محمود نصر نصر عامر 16123
رضا محمود نصر إبراهيم 3102
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303
احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545
محمد موسى محمد موسى زارع 3690
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280
عمرو حاتم متولى الهوارى 7622
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115
محمود احمد العزب سيد احمد 24791
مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617
اسعد موسى عتريس الجزار 2266
محمد منصور محمد منصور 1312
ايمن الغندور نصر الشاعر 1279
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169
احمد عادل محمد محمد علام 7280
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971
عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062
ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524
أمين عبدالحميد على القرموطى 12876
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357
نادر ابراهيم محمد عليوه 8251
هلال نصر الدين السعيد السيد 6138
مرتضى أحمد محمد منصور 21271