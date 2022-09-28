الأربعاء 28 سبتمبر 2022
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تزوج عليها في السعودية.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل صيدلي على يد أهل زوجته

فيديو.. نهاية مأساوية للاجئة الأوكرانية التي خطفت بريطاني من زوجته

القبض على التيك توكر إبراهيم مالك بتهمة نشر الفسق والفجور

قررت الإفراج عن سارق.. اعتداء بالضرب المبرح على قاضية أثناء الجلسة داخل المحكمة

سعودي يقتل جدته السبعينية ويحتفظ بجثتها داخل الثلاجة.. وهكذا تم كشف الجريمة

«بيحب الكوكايين أكتر من ابنته».. تسريب لفنان شهير عن سعيد صالح يشعل أزمة والنقابة تتدخل

لدغها في منطقة حساسة.. ثعبان ينهي حياة سيدة داخل حمام منزلها بالجيزة

«مش قصدي حاجة بس حاجة غريبة».. مدحت شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن «سافيو»

استغاث ساعات.. تفاصيل مقتل صيدلي على يد أهل زوجته بإلقائه من الطابق الخامس

نص المادة التي أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا باستثناء ولي العهد منها

ADS
 

أحمد موسى ينهار من البكاء على الهواء.. تعرف على السبب (فيديو)

1273194_0
موسى
Native
Teads
الأربعاء، 28-09-2022 09:12 ص

دخل الإعلامي أحمد موسى في موجة بكاء على الهواء خلال برنامجه مساء أمس، مؤكدًا أن الخير قادم على مصر وهناك استثمارات قادمة وحركة في السياحة.
وأكد  موسى، أنه سعيد بـ إقبال المواطنين على زيارة المتحف القومي للحضارة، معلقًا :" نفسي أعرض ليكم المشاعر اللى بداخلي بعد زيارة المواطنين لـ المتحف و المعالم المصرية".
وأضاف الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدي البلد، أنه يتذكر لحظة زيارة المتحف لأول مرة قائلا :" فى أول زيارة لـ الهرم كانت من 40 سنة، وكان بالنسبة لي أمر كبير و عظيم".
وأوضح موسى أن مصر بها أمان، و الدول الكبيرة تعانى من مشكلات كثيرة.

وتابع :" ربنا يبارك لنا فى الخير، و يزيد، وأن مصر من الدول الآمنة، وقام بالإمساك الخشب على الهواء".

وبكى أحمد موسى على الهواء، وقال :" ربنا يحفظ البلد، من كل شر، وأنه تلقى اليوم مكالمة سعيدة، وبها أشياء تدل على أن هناك استثمارات كبيرة لمصر".

وتابع :" ربنا يزيد ويبارك .. يارب.. فرحت من الخير اللى جاي، وظل يبكى على الهواء متأثر" وكشف أن الأمل مقبل على مصر، وهناك زيادة فى الاستثمار، والسياحة.
 

إقرأ ايضا

Image1_920222894134437557417

تزوج عليها في السعودية.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل صيدلي على يد أهل زوجته

Capture

القبض على التيك توكر إبراهيم مالك بتهمة نشر الفسق والفجور

download

قررت الإفراج عن سارق.. اعتداء بالضرب المبرح على قاضية أثناء الجلسة داخل المحكمة

أخبار متعلقة

elaosboa48207

الدعوة جاءت من كرداسة.. أحمد موسى: 4 إعلاميين مصريين مهددين بالقتل

Capture

أحمد موسى يبكي على الهواء: لازم الرئيس يطلع يتكلم (فيديو)