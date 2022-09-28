أحمد موسى ينهار من البكاء على الهواء.. تعرف على السبب (فيديو)
موسى
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Teads
الأربعاء، 28-09-202209:12 ص
دخل الإعلامي أحمد موسى في موجة بكاء على الهواء خلال برنامجه مساء أمس، مؤكدًا أن الخير قادم على مصر وهناك استثمارات قادمة وحركة في السياحة.
وأكد موسى، أنه سعيد بـ إقبال المواطنين على زيارة المتحف
القومي للحضارة، معلقًا :" نفسي أعرض ليكم المشاعر اللى بداخلي بعد زيارة
المواطنين لـ المتحف و المعالم المصرية".
وأضاف الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على
قناة صدي البلد، أنه يتذكر لحظة زيارة المتحف لأول مرة قائلا :" فى أول زيارة
لـ الهرم كانت من 40 سنة، وكان بالنسبة لي أمر كبير و عظيم".
وأوضح موسى أن مصر بها أمان، و
الدول الكبيرة تعانى من مشكلات كثيرة.
وتابع :" ربنا يبارك لنا فى الخير، و يزيد، وأن مصر من الدول الآمنة،
وقام بالإمساك الخشب على الهواء".
وبكى أحمد موسى على الهواء، وقال :" ربنا يحفظ البلد، من كل شر، وأنه
تلقى اليوم مكالمة سعيدة، وبها أشياء تدل على أن هناك استثمارات كبيرة لمصر".
وتابع :" ربنا يزيد ويبارك .. يارب.. فرحت من الخير اللى جاي، وظل
يبكى على الهواء متأثر" وكشف أن الأمل مقبل على مصر، وهناك زيادة فى
الاستثمار، والسياحة.