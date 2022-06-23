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أحمد موسى ينفعل على الهواء: «الأسعار هتزيد 5 أضعاف الفترة الجاية»

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أحمد موسى
Native
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الخميس، 23-06-2022 09:08 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر بالرغم من ارتفاع الاسعار،الا اننا لا نعاني الركود، مؤكدا أن هناك ارتفاع في الاسعار الفترة المقبلة.

وأكد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « إن معدلات النمو لا تصل إلى المواطنين بسبب الارتفاع المتزايد في الأسعار والسكان»، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم كل تنمية تحدث.

وأشار موسى، أن ارتفاع الأسعار وصل لكل شئ حتى وصل سعر الأضاحي لمبالغ كبيرة، مرددا: «مفيش بلاد بتزيد نصف مليون في 120 يوم».

وردد موسى: « الاسعار مرتفعة وهترتفع أكثر وأكثر الفترة القادمة .. مش مصر بس العالم كله».

وأضاف «الأسعار سترتفع حول العالم 5 أضعاف المقررة الآن، ما يحدث في مصر تسوماني وليس انفجارا سكانيا، محدش عايز يسمع محدش عايز يواجه»، مردفا «الزيادة السكانية ستلتهم المشروعات التنموية، مينفعش نقارن الأوضاع الأخرى ببلد فيها انفجار سكاني».

عدد السكان
وأشار موسى إلى أن عدد السكان ارتفع 45 مليون نسمة خلال الـ 20 عاما الماضية، معلقا «نحتاج إلى 3 أضعاف المشروعات التي تنفذ كي نتمكن من المواجهة، تأخرنا في الزراعة سنوات طويلة، لو زرعنا منذ 30 عاما مثلما يحدث اليوم، مكنش حصل أزمة، ومكناش ضيعنا الدولارات، لو صنعنا من 50 عاما مكانش هيبقى فيه أزمة».

وتساءل «جاي تسأل عملنا إيه، اعمل أنت الواجب اللي عليك الأول في بيتك بعدين اسأل، الزيادة السكانية أخطر قضية تهددنا، كونها جرس إنذار، الوضع صعب وخطر جدا».
 

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