أحمد عبدالعزيز يكشف سبب اعتزال جيهان نصر

خصصت الإعلامية راغدة شلهوب، فقرة من برنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مع الفنان أحمد عبد العزيز؛ لإبداء رأيه في بعض الفنانين.

وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، البرنامج اسمه سابع سما، وهعرض عليك صور لبعض الشخصيات، وكل شخصية هتشوفها؛ هتقول- حسب رأيك-: أطلعها سابع سما أو أنزلها سابع أرض.

وعرضت الإعلامية راغدة شلهوب، صورة للفنانة جيهان نصر، ليعلق قائلا: "أطلعها سابع سما.. جيهان فنيا هي اعتزلت وبعدت، ولكن هذا القرار كان اختيارها، وهي اختارت الأصح من وجهة نظرها؛ لحياتها، عشان كده طلعتها سابع سما".