الأحد 23 مارس 2025
توقيت مصر 10:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اغتيال صلاح البردويل أثناء أدائه صلاة التراويح في خان يونس

وزير الأوقاف السابق يخلع عباءة الأزهر ويرتدي "كاجوال"

تارا عماد: مش عايزة والدي في حياتي.. ولما يموت ممكن أحضر الجنازة

هل يمنح حسام حسن الإذن لـ صلاح لافتتاح مركز شباب نجريج؟

"انت مش شغال في طابونة".. مشاداة بين رئيس نادي منتخب السويس والمدرب تنتهي بالاستقالة

رد قاطع من مصري بشأن "الموافقة على نقل فلسطينيين إلى شمال سيناء"

فنانة سعودية شهيرة لوالدها: ما أحبك.. وأنسى إنك موجود في الحياة

فيديو.. القبض على بلوجر مصري شهير أمام الكعبة

تعليق مفاجئ من عمرو الدرديري عن أنباء انتقال زيزو للأهلي

أحمد عبدالعزيز يكشف سبب اعتزال جيهان نصر

أحمد عبدالعزيز يكشف سبب اعتزال جيهان نصر

Capture
ا
الأحد، 23-03-2025 02:28 ص

خصصت الإعلامية راغدة شلهوب، فقرة من برنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مع الفنان أحمد عبد العزيز؛ لإبداء رأيه في بعض الفنانين.

 

وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، البرنامج اسمه سابع سما، وهعرض عليك صور لبعض الشخصيات، وكل شخصية هتشوفها؛ هتقول- حسب رأيك-: أطلعها سابع سما أو أنزلها سابع أرض.

 

وعرضت الإعلامية راغدة شلهوب، صورة للفنانة جيهان نصر، ليعلق قائلا: "أطلعها سابع سما.. جيهان فنيا هي اعتزلت وبعدت، ولكن هذا القرار كان اختيارها، وهي اختارت الأصح من وجهة نظرها؛ لحياتها، عشان كده طلعتها سابع سما".

إقرأ ايضا

ceff72e6-76f8-48d6-8037-37509463dc8f

وزير الأوقاف السابق يخلع عباءة الأزهر ويرتدي "كاجوال"

6241674701884202502050833593359

تارا عماد: مش عايزة والدي في حياتي.. ولما يموت ممكن أحضر الجنازة

Capture

رد قاطع من مصري بشأن "الموافقة على نقل فلسطينيين إلى شمال سيناء"

أخبار متعلقة

Screenshot 2025-03-01 195603

إياد نصار: فكرت في الاعتزال بسبب الإحباط.. وأخدت نصف أجري في مسلسل الجماعة