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أبوالغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بنائهما سد النهضة

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أبوالغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بنائهما سد النهضة

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الخميس، 23-09-2021 08:59 ص

أعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اعتقاده بأن إثيوبيا وإسرائيل “ستدفعان ثمن” بناء سد النهضة .
وقال أبو الغيط، في حديث لقناة “إم بي سي مصر”، الأربعاء: ” “لا أطلق عليه اسم سد النهضة ولكنه سد الخراب للدولتين العربيتين أو على الأقل يبدو وكأنه سد خراب”.
وتابع: “إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد الخراب أو ما يعرف بسد النهضة في 1 أبريل 2011، وإسرائيل وجدته شهر عسل تاريخيا وفرصة عظيمة لكنهم سيدفعون ثمنه بعد 20 سنة”.
واعتبر أن “الوضع المأساوي” الذي مر به العالم العربي في الفترة الأخيرة أتاح الفرصة لتدخل تركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا في الشؤون العربية.
كما حذر أبو الغيط من أن الحديث عن جامعة الدول العربية بشكل سلبي أو سيء لأنها “جامعة للعرب”.
 

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